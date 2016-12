米金融・債券市場＝イールドカーブフラット化、指標など受け

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時15分 99*29.00=3.0047% 前営業日終盤 99*05.00=3.0431% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 100*01.50=2.2447% 前営業日終盤 99*25.50=2.2728% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時15分 98*19.25=1.6708% 前営業日終盤 98*17.00=1.6856% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時09分 99*23.25=0.8921% 前営業日終盤 99*24.00=0.8797% 19日の米金融・債券市場では、長期ゾーンが短期ゾーンをアウトパフォームし、イ ールドカーブがフラット化した。朝方発表された新規失業保険の週間申請件数が減少し、 米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げに踏み切るとの見方を支えた。 30年債 と5年債 の利回り格差は朝方、8月以来の水準まで 縮小した。 Tボンド先物12月限 は27/32高の154━22/32。 Tノート先物12月限 は4/32高の126━25/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 0.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -9.00 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread -15.75 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.75 (-1.25)