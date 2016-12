UPDATE 2-米金融・債券市場＝イールドカーブフラット化、12月米利上げ観測で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.50=3.0071% 前営業日終盤 99*05.00=3.0431% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.00=2.2465% 前営業日終盤 99*25.50=2.2728% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*19.00=1.6724% 前営業日終盤 98*17.00=1.6856% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*23.25=0.8921% 前営業日終盤 99*24.00=0.8797% 19日の米金融・債券市場では、長期ゾーンが短期ゾーンをアウトパフォームし、イ ールドカーブがフラット化した。朝方発表された新規失業保険の週間申請件数が減少し、 米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げに踏み切るとの見方を支えた。 期間が長めの国債利回りは約2週間ぶりの水準に低下した。 30年債 と5年債 の利回り格差は、8月以来の水準まで縮小 した。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は「12月利上げ の可能性を支える経済指標が発表される中、短期債が(売り)圧力にさらされた」と述べ た。 経済指標では、新規失業保険申請件数に加え、11月米フィラデルフィア地区連銀業 況指数も底堅い内容となった。 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁はこの日、初回の利上げ後は、金利は緩や かかつ断続的な上昇ペースになる可能性があるとの見解を示したことも、長期ゾーンへの 買いを後押しした。 午後に実施された130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)リオープ ン入札は、最高落札利回りが0.664%と、2011年5月以来の高水準となった。 終盤の取引で、30年債は22/32高、利回りは3.005%。 5年債は1/32高、利回りは1.671% 指標10年債 は6/32高、利回りは2.246%。 Tボンド先物12月限 は27/32高の154━22/32。 Tノート先物12月限 は4/32高の126━25/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.75 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread -0.50 (-2.25) U.S. 5-year dollar swap spread -10.00 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (-1.75)