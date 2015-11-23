〔表〕きょうの投信設定（24日）＝5本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新生・ワールドラップ・ファンド（安定コース）１５１１／（成長コース）１５１１ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：新生銀行 新生・世界スマート債券ファンド １５１１＜愛称：新生・賢人の采配 １５１１＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：新生銀行 欧州厳選株式ファンドファンド＜愛称：欧州夢紀行＞ 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行 フィデリティ・日本ＲＯＥフォーカス・ファンド フィデリティ投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、フィデリティ証券、静岡銀行
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