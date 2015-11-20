［東京 ２０日 ロイター］ - Ｒ海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Saturday, 21 November, 2015----------------------------------------
●海外● ◇イベント 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論に参加
"U.S. Monetary Policy Developments" 東アジア首脳会議（クアラルンプール、２２日まで）
Sunday, 22 November, 2015------------------------------------------ ●海外● ◇イベント 東アジア首脳会議（クアラルンプール、最終日） アルゼンチン大統領選挙決選投票
Monday, 23 November, 2015------------------------------------------
●海外● ◇イベント 10:00 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 ユーロ圏財務相会合
Tuesday, 24 November, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1030 日本：１０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省） 1400 日本：１０月のショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） 1400 日本：１０月のスーパー売上高（日本チェーンストア協会） 1530 日本：経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 12:00 トルコ：中銀金利発表 Nov 18:00 米財務省２年債入札 Wednesday, 25 November, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：月例経済報告 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０日分） 0850 日本：１０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1000 日本：白井日銀審議委員講演（松江） 1030 日本：２０年利付国債の入札発行（財務省） 1230 日本：花王 社長会見 「花王の方針と来期の戦略について」 1245 日本：２０年利付国債の入札結果（財務省）
1330 日本：白井日銀審議委員会見（日銀） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年・７年・利付き変動２年債入札 ブラジル：中銀金利発表 ◇休場 インド Thursday, 26 November, 2015----------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） Friday, 27 November, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） Monday, 30 November, 2015----------------------------------------- 1000 日銀：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1230 日本：１１月国際分散投資戦略調査 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋）
●海外● ◇イベント ＩＭＦ理事会（人民元のＳＤＲ採用案を討議） Tuesday, 01 December, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1100 日本：住友化学 事業説明会
●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 23:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 英中銀が国内の主要７行および住宅金融組合に対するストレステスト（健全性審査）の結果発表 Wednesday, 02 December, 2015----------------------------------------- 0850 日本：１１月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（岡山） 1400 日本：岩田日銀副総裁会見（岡山） 1500 日本：１１月国内ユニクロ既存店売上高速報 1530 村田製作所 会社説明会 （東京）
●海外● ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 イエレン米ＦＲＢ議長が講演 19:00 米地区連銀経済報告 Thursday, 03 December, 2015----------------------------------------- 1530 日本：木内日銀審議委員講演（資本市場研究会）
●海外● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合で挨拶 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 17:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がクリーブランド連銀・財務省金融調査局共催会合で講演 ＥＣＢ理事会 イエレン米ＦＲＢ議長が上下両院経済合同委員会で証言 Friday, 04 December, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 21:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がフィラデルフィア連銀主催会合で講演
"Monetary Policy Renormalization" ＯＰＥＣ定例総会 Monday, 07 December, 2015----------------------------------------- 1030 佐藤日銀審議委員講演（奈良） 1400 佐藤日銀審議委員記者会見（奈良）
●海外● ◇休場 タイ Tuesday, 08 December, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：１１月貸出・預金動向（日銀） 1700 日本：アステラス製薬 社長会見 「持続的な成長を目指して」 Wednesday, 09 December, 2015----------------------------------------- 0850 日本：１１月マネーストック（日銀） 1330 日本：三菱ケミカルＨＤ 事業説明会（新中期経営計画） 1600 日本：債券市場サーベイ（日銀） Thursday, 10 December, 2015----------------------------------------- 0850 日本：１１月企業物価指数（日銀）
●海外● ◇休場 タイ Friday, 11 December, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1300 日本：昭和電工 中期経営計画説明会 1530 日本：１１月投信概況 Monday, 14 December, 2015----------------------------------------- 0850 日本：１２月日銀短観 1330 日本：１０月第３次産業活動指数（経済産業省） Tuesday, 15 December, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月日銀短観（企業の物価見通し・業種別計数）
●海外● 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（１６日まで） Wednesday, 16 December, 2015----------------------------------------- 1300 日本：鉄連会長会見 ●海外● 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明発表 Thursday, 17 December, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） Friday, 18 December, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 黒田日銀総裁会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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