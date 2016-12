UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝上昇、緩やかな米利上げ観測がドル圧迫

(情報を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - アジア新興国通貨は20日、大半が上昇し ており、週間でも上昇する見通しだ。米連邦準備理事会(FRB)の利上げは緩やかなも のになるとの見方から、ドルが弱含んでいる。 人民元 は小幅に上昇した。中国人民銀行(中央銀行)が対ドル基準値を元 高水準に設定したことを反映したほか、一部の国有銀行がドルを売ったと見られている。 マレーシアリンギ はノンデリバラブル・フォワード(NDF) の上昇に追随する格好で、2週間超ぶりの高値水準をつけている。また、外国勢による買 いが続くなか、インドネシアルピア と韓国ウォン がともに上昇した。 トムソン・ロイターのデータによると、週間の上昇率はリンギが2.6%でトップ。 その他、シンガポールドル は1%近く上昇し、ウォンは0.8%上昇した。 20日0618GMT(日本時間午後3時18分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 フィリピン市場は、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会合の開催に伴い休 場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.77 122.86 +0.07 Sing dlr 1.4102 1.4129 +0.19 Taiwan dlr 32.550 32.860 +0.95 Korean won 1152.73 1161.70 +0.78 Baht 35.63 35.86 +0.65 *Peso 47.14 47.14 +0.00 Rupiah 13645.00 13775.00 +0.95 Rupee 66.10 66.18 +0.11 Ringgit 4.2600 4.3445 +1.98 Yuan 6.3816 6.3840 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.77 119.66 -2.54 Sing dlr 1.4102 1.3260 -5.97 Taiwan dlr 32.550 31.718 -2.56 Korean won 1152.73 1099.30 -4.64 Baht 35.63 32.90 -7.66 Peso 47.14 44.72 -5.13 Rupiah 13645.00 12380.00 -9.27 Rupee 66.10 63.03 -4.64 Ringgit 4.2600 3.4965 -17.92 Yuan 6.3816 6.2040 -2.78