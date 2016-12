再送-24日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議、経済財政諮問会議の時間を追加しました。) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 1000 閣議、閣議後会見 1030 10年利付国債(12月債)の発行予定額等(財務省) 1035 11月製造業PMI 1400 10月のショッピングセンター売上高(日本SC協会) 1400 10月のスーパー売上高(日本チェーンストア協会) 1530 経団連会長会見 1715 経済財政諮問会議 1855 甘利経済再生相会見 ●海外指標など 20日(金) 07:00 独生産者物価指数(連邦統計庁) Oct 09:30 英公的部門純借入額(国立統計局) Oct ◇イベント 08:00 ドラギECB総裁が講演 10:15 ワイトマン独連銀総裁が講演 「How to address the euro area's economic challenges?」 14:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 16:15 ダドリー米NY連銀総裁が大学での討論会に参加 19:15 ダドリー米NY連銀総裁がキヤノンUSA訪問 21日(土) 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論に参加 "U.S. Monetary Policy Developments" 東アジア首脳会議(クアラルンプール、22日まで) 22日(日) 東アジア首脳会議(クアラルンプール、最終日) アルゼンチン大統領選挙決選投票 安倍首相が内外記者会見 23日(月) ◇指標 07:00 ユーロ圏総合PMI速報値 Nov 11:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Oct 12:45 米製造業PMI速報値(マークイット) Nov 13:00 米中古住宅販売(全米リアルター協会) Oct 08:00 仏総合PMI速報値 Nov 08:00 仏サービス部門PMI速報値 Nov 08:00 仏製造業PMI速報値 Nov 08:30 独総合PMI速報値 Nov 08:30 独サービス部門PMI速報値 Nov 08:30 独製造業PMI速報値 Nov 09:00 ユーロ圏サービス部門PMI速報値 Nov 09:00 ユーロ圏製造業PMI速報値 Nov ◇イベント 10:00 コンスタンシオECB副総裁が講演 ユーロ圏財務相会合 24日(火) ◇指標 05:00 独GDPの詳細(連邦統計庁) Q3 07:00 独輸入物価(連邦統計庁) Oct 07:00 独IFO業況指数 Nov 11:30 米GDP改定値(商務省) Q3 11:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 12:00 S&Pケース・シラー米住宅価格指数 Sep 13:00 米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Nov ◇イベント 07:30 南ア:GDP Q3 10:00 トルコ:中銀金利発表 Nov 18:00 米財務省2年債入札