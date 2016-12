米金融・債券市場＝価格下落、長短金利差8月以来の低水準

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*18.00=3.0223% 前営業日終盤 99*27.50=3.0071% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.00=2.2640% 前営業日終盤 100*01.00=2.2465% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*16.25=1.6913% 前営業日終盤 98*19.00=1.6724% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時56分 99*21.50=0.9213% 前営業日終盤 99*23.25=0.8921% 20日の米金融・債券市場では、不安定な取引のなか国債価格が下落した。米国で利 上げが行われたとしても企業利益は損なわれないとの見方が広がるなか、米株価上昇を受 け国債の魅力が薄れたことが背景。 終盤の取引で10年債 は5/32安、利回りは2.264%と前日終盤 から2ベーシスポイント(bp)高い水準で推移している。 30年債 は11/32安、利回りは3.021%、5年債 は 2/32安、利回りは1.688%で推移している。利回りはともに前日終盤から約2b p上昇となる。 アクション・エコノミクスのグローバル債券分析部門責任者のキム・ルパート氏は、 「12月利上げの可能性が織り込まれ株価が上昇した」としている。 今週は米連邦準備理事会(FRB)が18日に公表した10月27─28日の連邦公 開市場委員会(FOMC)議事要旨で、大半の参加者が利上げの条件が12月会合までに 整う可能性があると考えていたことが判明。これを受け長期債が短期債をアウトパフォー ムし、長短金利差が縮小した。 この日の取引では5年債と30年債の利回り格差は1.33%ポイントと、前日に並 び8月以来の低水準近辺で推移した。 前出のルパート氏は長期債がアウトパフォームしていることについて、「インフレ率 が低水準にあり物価見通しも落ち着いているなかで利上げが実施されれば、インフレは低 水準にとどまる」との見方が背景にあると説明している。 Tボンド先物12月限 は8/32安の154━14/32。 Tノート先物12月限 は3.5/32安の126━21.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread -1.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -11.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -49.25 (-0.75)