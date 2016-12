アジア通貨動向（23日）＝下落、ドル高と商品安が重し

[シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨は23日、大半が下落し た。欧州の追加緩和観測を背景にドルは主要通貨に対して7カ月ぶり高値をつけた。コモ ディティー価格下落もアジア通貨を圧迫した。 人民元 は約3カ月ぶり安値に落ち込み、アジア通貨全体の一段の圧迫材料 になっている。中国人民銀行(中央銀行)はきょう対ドル基準値を元安水準に設定した。 インフレ率が市場予想を下回ったシンガポールドル はアンダーパフォーム。 コモディティー価格の下落を受けて輸出減少への警戒感が広がったインドネシアルピ ア 、マレーシアリンギ も下落した。ただし、中国がマレーシア国債の購 入を増やすとのメディア報道を背景に、リンギは一時の下落分をほとんど取り戻した。 韓国ウォン は下落している。オフショアファンドの売りに押されている。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.20 122.76 -0.36 Sing dlr 1.4176 1.4120 -0.40 Taiwan dlr 32.600 32.730 +0.40 Korean won 1158.50 1154.30 -0.36 Baht 35.81 35.73 -0.22 Peso 47.18 47.14 -0.08 Rupiah 13690.00 13650.00 -0.29 Rupee 66.32 66.18 -0.21 Ringgit 4.2900 4.2855 -0.10 Yuan 6.3894 6.3850 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.20 119.66 -2.88 Sing dlr 1.4176 1.3260 -6.46 Taiwan dlr 32.600 31.718 -2.71 Korean won 1158.50 1099.30 -5.11 Baht 35.81 32.90 -8.13 Peso 47.18 44.72 -5.21 Rupiah 13690.00 12380.00 -9.57 Rupee 66.32 63.03 -4.96 Ringgit 4.2900 3.4965 -18.50 Yuan 6.3894 6.2040 -2.90