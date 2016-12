米金融・債券市場＝価格上昇、予想外に堅調な2年債入札受け

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時56分 99*28.50=3.0055% 前営業日終盤 99*18.00=3.0223% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時52分 99*31.50=2.2517% 前営業日終盤 99*28.00=2.2640% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時57分 98*17.50=1.6831% 前営業日終盤 98*16.25=1.6913% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時47分 99*21.25=0.9256% 前営業日終盤 99*21.50=0.9213% 23日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。堅調な2年債入札を受けて、 長期債への需要が再び高まった。 短期債はこのところ12月の米利上げ観測に圧迫されており、2年債入札が底堅い需 要を集めたことは想定外だった。 米株安に加え、朝方発表された10月の米中古住宅販売が年率換算で前月比3.4% 減の536万戸と、市場予想の540万戸を下回ったことも、米国債への需要を高めた。 キャンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー 氏は「市場は圧力を受けているが、押し目では買いが入っている」と話す。 米国債相場は序盤、強いユーロ圏購買担当者景気指数(PMI)統計を受けて欧州国 債が売られていたのに連れ安していた。米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁 が週末、12月の米利上げには「強い根拠がある」と発言したことも売り材料となってい た。 午後の取引で、2年債 価格はほぼ変わらず。利回りは0.922%と、前 週末から1ベーシスポイント(bp)上昇した。 指標10年債 は4/32高。利回りは2.246%と、約2ベーシスポ イント(bp)低下した。 30年債 利回りは1bp低下の3.007%と、3%の節目に迫った。 5年物・30年物国債の利回り格差は1.32%ポイントで、8月以来の低水準だった。 米財務省が実施した260億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが0.948%と 、2010年4月以来の高水準となった。 24日には350億ドルの5年債、25日には290億ドルの7年債入札が実施され る。 米債券市場は感謝祭の祝日のため26日は休場、27日は米東部時間午後2時までの 短縮取引となる。 Tボンド先物12月限 は16/32高の154━30/32。 Tノート先物12月限 は4.5/32高の126━26/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.25 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread -0.25 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread -8.75 (+2.50) U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 (+1.50)