25日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 ＴＰＰ対策大綱決定 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０日分） 0850 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1000 白井日銀審議委員、講演（松江） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 白井日銀審議委員、会見（松江） 1400 ９月景気動向指数改定値（内閣府） 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1530 清田日本取引所ＣＥＯ会見 新規上場 トライアンフコーポレーション 、Ｔｏｋｙｏ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔｓへ 市場変更 スター・マイカ 、東証２部へ、ナスダックから 東証１部指定 学究社 、東証２部から ●海外指標など １１月２５日（水） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q3 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米耐久財受注（商務省） Oct 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Oct 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Sep 14:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Oct 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov ◇イベント 18:00 米財務省５年・７年・利付き変動２年債入札 ブラジル：中銀金利発表 ◇休場 インド