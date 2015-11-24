UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（24日）＝5本、72億2908万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新生・ワールドラップ・ファンド（安定コース）１５１１／（成長コース）１５１１ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：安定コース２２億９５４３万円／成長コース１１億９８８８万円 販売会社：新生銀行 新生・世界スマート債券ファンド １５１１＜愛称：新生・賢人の采配 １５１１＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：３２億０１７５万円 販売会社：新生銀行 欧州厳選株式ファンド＜愛称：欧州夢紀行＞ 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：４億１９５８万円 販売会社：みずほ銀行 フィデリティ・日本ＲＯＥフォーカス・ファンド フィデリティ投信 設定上限額：１０００億円 設定額：１億１３４１万円 販売会社：ＳＢＩ証券、フィデリティ証券、静岡銀行