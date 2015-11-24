アジア通貨動向（24日）＝リンギ・台湾ドル・ウォン上昇

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［２４日 ロイター］ - ＊０１３７ＧＭＴ（日本時間午前１０時３７分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.68 122.83 +0.12 Sing dlr 1.4154 1.4170 +0.11 Taiwan dlr 32.575 32.778 +0.62 Korean won 1155.50 1158.50 +0.26 Baht 35.83 35.87 +0.11 Peso 47.15 47.22 +0.15 Rupiah 13730.00 13721.00 -0.07 Rupee 66.47 66.47 +0.00 Ringgit 4.2730 4.3030 +0.70 Yuan 6.3878 6.3896 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.68 119.66 -2.47 Sing dlr 1.4154 1.3260 -6.32 Taiwan dlr 32.575 31.718 -2.63 Korean won 1155.50 1099.30 -4.86 Baht 35.83 32.90 -8.18 Peso 47.15 44.72 -5.15 Rupiah 13730.00 12380.00 -9.83 Rupee 66.47 63.03 -5.18 Ringgit 4.2730 3.4965 -18.17 Yuan 6.3878 6.2040 -2.88
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