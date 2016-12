UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝リンギ主導で上昇、原油相場反発が支援

(内容を更新しました) [シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨市場は、マレーシアリ ンギ 主導で上昇。原油相場が反発し、同国の石油・ガス収入の落ち込みをめぐる 懸念が緩和している。その他の域内通貨もドル指数 の低下を背景に値上がりしてい る。 リンギは1.1%高の1ドル=4.2580リンギまで上昇。多額の債務を抱える政 府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)が債務圧縮と投資家の信 認回復に向け、23億ドル相当の資産売却に合意したことも支援材料。 1MDBは中国原発大手の中国広核集団にエネルギー事業を売却する。 クレディ・スイス(シンガポール)のシニア通貨ストラテジストは、1MDBのエネ ルギー事業売却はリンギの見通し安定化に寄与するとの見方を示した。 台湾ドル は株式市場での海外勢の買いに支援され上昇。 韓国ウォン は月末を控えた輸出企業の決済需要を背景に上昇している。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.76 122.83 +0.06 Sing dlr 1.4138 1.4170 +0.23 Taiwan dlr 32.585 32.778 +0.59 Korean won 1153.90 1158.50 +0.40 Baht 35.82 35.87 +0.14 Peso 47.12 47.22 +0.21 Rupiah 13705.00 13721.00 +0.12 Rupee 66.37 66.47 +0.15 Ringgit 4.2580 4.3030 +1.06 Yuan 6.3898 6.3896 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.76 119.66 -2.53 Sing dlr 1.4138 1.3260 -6.21 Taiwan dlr 32.585 31.718 -2.66 Korean won 1153.90 1099.30 -4.73 Baht 35.82 32.90 -8.15 Peso 47.12 44.72 -5.09 Rupiah 13705.00 12380.00 -9.67 Rupee 66.37 63.03 -5.03 Ringgit 4.2580 3.4965 -17.88 Yuan 6.3898 6.2040 -2.91