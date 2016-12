米金融・債券市場＝国債価格が上昇、ロシア軍機撃墜で

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時36分 100*00.50=2.9992% 前営業日終盤 100*00.50=2.9992% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時37分 100*04.00=2.2359% 前営業日終盤 100*02.00=2.2429% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時30分 98*20.25=1.6649% 前営業日終盤 98*18.75=1.6747% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時01分 99*28.50=0.9303% 前営業日終盤 99*21.25=0.9256% 24日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。30年債利回りは3%近辺で推移 した。ロシア軍機がトルコ軍に撃墜されたことを受け、低リスクとみられる国債が買われ た。ただ第3・四半期の国内総生産(GDP)改定値が上方修正されたことで、上値は重 かったという。 トルコは24日、度重なる警告にもかかわらず領空を侵犯したとして、シリア国境付 近でロシアの軍用機を撃墜した。ソビエト時代も含め、北大西洋条約機構(NATO)加 盟国によるロシア軍機撃墜が確認されたのは1950年代以来初めて。両国間の緊張が中 東の原油輸出に影響を及ぼすのではとの懸念から米原油先物が買われ、3%近く値上がり した。 こうしたなか、この日行われた350億ドルの5年債入札は需要が伸びず、利回りは 6月以来の高水準となった。コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツ(ミネア ポリス)のシニア・ポートフォリオ・マネジャー、ジーン・タヌッゾ氏は「米連邦準備理 事会(FRB)が利上げに向けて準備を整えるなか、市場は様子見の動きとなっている」 と指摘した。翌25日は290億ドルの7年債入札が行われる。 26日の米債券市場は感謝祭のため休場、27日は米東部時間午後2時までの短縮取 引となる。 午後の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは2.239%と前 日から1ベーシスポイント(bp)低下した。 Tボンド先物12月限 は2/32高の155━00/32。 Tノート先物12月限 は3/32高の126━29/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 0.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -7.00 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -45.25 (+1.25)