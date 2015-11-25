26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 官民対話、1億総活躍国民会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1600 国債市場特別参加者会合 決算：日本生命、明治安田生命、住友生命など ●海外指標など １１月２５日（水） ◇指標 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米耐久財受注（商務省） Oct 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Oct 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Sep 14:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Nov 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Oct 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Nov ◇イベント 18:00 米財務省５年・７年・利付き変動２年債入札 ブラジル：中銀金利発表 ◇休場 インド １１月２６日（木） ◇指標 21:45 ＮＺ：貿易収支 Oct 00:30 豪設備投資 Q3 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q3 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Oct 12:30 ブラジル：経常収支 Oct ◇休場 米国〔感謝祭〕