アジア通貨動向（25日）＝リンギ・台湾ドル・ウォン・Ｓドル上昇

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［２５日 ロイター］ - ＊０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３３分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.33 122.52 +0.16 Sing dlr 1.4064 1.4103 +0.28 Taiwan dlr 32.491 32.746 +0.78 Korean won 1145.10 1153.80 +0.76 Baht 35.70 35.80 +0.28 Peso 47.04 47.10 +0.13 Rupiah 13665.00 13705.00 +0.29 Rupee 66.32 66.32 0.00 Ringgit 4.2050 4.2495 +1.06 Yuan 6.3874 6.3895 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.33 119.66 -2.19 Sing dlr 1.4064 1.3260 -5.72 Taiwan dlr 32.491 31.718 -2.38 Korean won 1145.10 1099.30 -4.00 Baht 35.70 32.90 -7.84 Peso 47.04 44.72 -4.93 Rupiah 13665.00 12380.00 -9.40 Rupee 66.32 63.03 -4.96 Ringgit 4.2050 3.4965 -16.85 Yuan 6.3874 6.2040 -2.87
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