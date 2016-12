UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝上昇、ＧＤＰ上方修正でＳドルが3週間ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - アジア新興国通貨は25日、上昇している 。地政学的なリスクには、ほとんど反応していない。ドルは、感謝祭の休暇を控えて買い 持ちを縮小する動きが広がり、弱含んでいる。 シンガポールドル は、約3週間ぶりの高値水準に上昇している。第3・四半 期のシンガポールの国内総生産(GDP)改定値は、季節調整済みで前期比年率1.9% 増で、伸び率は速報値の0.1%を大きく上回った。シンガポール金融管理局(MAS、 中銀)のジャクリーン・ロー副長官は25日、現在の金融政策は適切との見解を示した。 マレーシアリンギ は、6週間超ぶりとなる高値圏をつけている。原油価格が オーバーナイトで上昇したことで、マレーシアの石油・ガス輸出減への懸念が和らいだ。 韓国ウォン は、およそ3週間ぶりとなる高値水準に上昇した。オフショア ファンド勢がウォンを買っているほか、月末を控えて企業のウォン需要も膨らんでいる。 地政学的には、パリで起きた同時攻撃事件に加えて、前日にはトルコ軍がシリア国境 付近でロシア機を撃墜するという事件が発生した。コモンウェルス銀行(CBA)のアジ ア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー氏は「欧州で起きた一連の出来事を踏まえると、 アジア通貨は、相対的に安全性が高い資産だと見なされているようだ」と指摘している。 *0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.34 122.52 +0.15 Sing dlr 1.4049 1.4103 +0.38 Taiwan dlr 32.488 32.746 +0.79 Korean won 1143.20 1153.80 +0.93 Baht 35.65 35.80 +0.42 Peso 47.02 47.10 +0.17 Rupiah 13695.00 13705.00 +0.07 *Rupee 66.32 66.32 0.00 Ringgit 4.2000 4.2495 +1.18 Yuan 6.3882 6.3895 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.34 119.66 -2.19 Sing dlr 1.4049 1.3260 -5.62 Taiwan dlr 32.488 31.718 -2.37 Korean won 1143.20 1099.30 -3.84 Baht 35.65 32.90 -7.71 Peso 47.02 44.72 -4.89 Rupiah 13695.00 12380.00 -9.60 Rupee 66.32 63.03 -4.96 Ringgit 4.2000 3.4965 -16.75 Yuan 6.3882 6.2040 -2.88 *インドの金融市場は休場。