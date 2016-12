米金融・債券市場＝長短金利差9カ月ぶり低水準、利上げ観測で長期債に選好

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時54分 100*02.50=2.9960% 前営業日終盤 99*29.00=3.0047% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時54分 100*04.50=2.2341% 前営業日終盤 100*03.00=2.2394% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時53分 99*25.50=1.6675% 前営業日終盤 98*20.50=1.6632% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間14時52分 99*28.25=0.9343% 前営業日終盤 99*28.50=0.9303% 25日の米金融・債券市場では、12月利上げ観測が高まるなか短期債よりも長期債 が選好され、長短金利差が約9カ月ぶりの水準に縮小した。 ロイターのデータによると、2年債と10年債の利回り格差は1.30%ポイントと 、2月初旬以来の水準に縮小。USバンク・ウエルスマネジメントのシニア債券ストラテ ジスト、ダン・ヘックマン氏は「経済指標は底堅く推移している」とし、「年明け以降も イールドカーブのフラット化傾向は続く」との見方を示した。 終盤の取引で10年債 は3/32高。利回りは2.232%と、前日終 盤から1ベーシスポイント(bp)低下した。 30年債 は7/32高。利回りは2.995%と、1bp低下。 2年債 利回りは0.934%で推移している。 この日のユーロ圏金融・債券市場では、欧州中央銀行(ECB)が12月の理事会に 向けあらゆる選択肢について検討を重ねているとのロイター報道が材料視され、独2年債 と5年債の利回りが過去最低を更新。これを受け、米国債価格はやや上昇した。 CRTキャピタル・グループの国債部門責任者、デビッド・アダー氏は、米連邦準備 理事会(FRB)とECBの金融政策の方向性にかい離があることで、ユーロ圏国債に対 し米国債に割安感が出ているとしている。 財務省がこの日実施した290億ドルの7年債入札が底堅い需要を集めたことも国債 価格の上昇を後押しした。 ただこの日は感謝祭の祝日を控え、商いは薄かった。米債券市場は26日は休場、2 7日は米東部時間午後2時までの短縮取引となる。 Tボンド先物12月限 は9/32高の155━9/32。 Tノート先物12月限 は2.5/32高の126━31.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 0.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -8.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -45.75 (-0.25)