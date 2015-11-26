〔表〕きょうの投信設定（27日）＝8本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 パインブリッジ・バンクローン・ファンド ２０１５─１１ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社： 鹿児島銀行、中銀証券 パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド ２０１５─１１ （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 インド株式集中投資ファンド損保ジャパン 日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ニッセイ国内債券アルファ＜愛称：Ｊアルファ＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：内藤証券、ＳＭＢＣ日興証券 ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし）／（限定為替ヘッジ） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：三井住友銀行 野村未来トレンド発見ファンド＜愛称：先見の明＞ 野村アセットマネジメント 設定上限額：１００億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行