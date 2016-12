UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝下落、堅調な米指標受けたドル高で

(情報を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - アジア新興国通貨は、堅調な米経済指標を 受けたドル高を背景に大半が下落している。また、豪民間設備投資が過去最大の落ち込み を記録したことから、世界経済不均衡に対する懸念が浮上し、アジア通貨を圧迫している 。 韓国ウォン は当局介入への警戒感で軟調。市場関係者によると、当局は前 日、ウォンが約3週間ぶり高値をつけたことで、介入に動いたもよう。 インドネシアルピア も企業の月末のドル需要により下落している。 フィリピンペソ は薄商いのなか下落。第3・四半期の成長率が予想を下回 ったことが材料視された。 *0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.57 122.70 +0.11 Sing dlr 1.4068 1.4042 -0.18 Taiwan dlr 32.460 32.647 +0.58 Korean won 1147.90 1143.40 -0.39 Baht 35.71 35.70 -0.03 Peso 47.04 46.97 -0.15 Rupiah 13720.00 13685.00 -0.26 Rupee 66.48 66.32 -0.23 Ringgit 4.2150 4.2165 +0.04 Yuan 6.3893 6.3892 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.57 119.66 -2.38 Sing dlr 1.4068 1.3260 -5.74 Taiwan dlr 32.460 31.718 -2.29 Korean won 1147.90 1099.30 -4.23 Baht 35.71 32.90 -7.87 Peso 47.04 44.72 -4.93 Rupiah 13720.00 12380.00 -9.77 Rupee 66.48 63.03 -5.18 Ringgit 4.2150 3.4965 -17.05 Yuan 6.3893 6.2040 -2.90