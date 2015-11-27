［東京 ２７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 27 November, 2015---------------------------------------- 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント ＥＵ外相理事会

Monday, 30 November, 2015---------------------------------------- 1000 日銀：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1230 日本：11月国際分散投資戦略調査 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋）

●海外● ◇イベント 気候変動枠組み条約第21回締約国会議（ＣＯＰ２１）開幕（パリ） 米中／米印首脳会談（パリ） ＩＭＦ理事会（人民元のＳＤＲ採用案を討議） Tuesday, 01 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：10年利付国債の入札発行 1030 日本：30年利付国債（12月債）の発行予定額等 1245 日本：10年利付国債の入札結果 1333 日本：経済同友会代表幹事会見 1515 日本：10年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 07:00 英中銀が国内の主要７行および住宅金融組合に対するストレステスト（健全性審査）の結果発表 07:00 英中銀が金融安定報告書発表・カーニー総裁が会見（09:00） 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 23:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演

Wednesday, 02 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１１月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：岩田日銀副総裁講演（岡山） 1400 日本：岩田日銀副総裁会見（岡山） 1500 日本：１１月国内ユニクロ既存店売上高速報

●海外● ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 タルーロ米ＦＲＢ理事がＦＤＩＣ主催の会議に出席 15:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 イエレン米ＦＲＢ議長が講演 19:00 米地区連銀経済報告 Thursday, 03 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1530 日本：木内日銀審議委員後援（資本市場研究会） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行して国債の銘柄

●海外● ◇イベント 20:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が景気見通しについて講演 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合で挨拶 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合の昼食会で挨拶 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がクリーブランド連銀・財務省金融調査局共催会合で講演 ＥＣＢ理事会 イエレン米ＦＲＢ議長が上下両院経済合同委員会で証言 Friday, 04 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 17:00 ドラギＥＣＢ総裁とダドリー米ニューヨーク連銀総裁がエコノミック・クラブの会議に参加 21:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がフィラデルフィア連銀主催会合で講演

"Monetary Policy Renormalization" ＯＰＥＣ定例総会

Sunday, 06 December, 2015---------------------------------------- フランス地方選挙

Monday, 07 December, 2015---------------------------------------- ユーロ圏財務相会合 ◇休場 タイ

Tuesday, 08 December, 2015----------------------------------------

●海外● 18:00 米財務省３年債入札

Wednesday, 09 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１１月マネーストック（日銀） 1600 日本：債券市場サーベイ（日銀）

●海外● 18:00 米財務省１０年債入札

Thursday, 10 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１１月企業物価（日銀）

●海外● 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債（ＴＩＰＳ）入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 ◇休場 タイ Friday, 11 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1530 日本：１１月投信概況

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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