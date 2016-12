UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝大半が下落、週間もマイナス　ドルが幅広く上昇

(情報を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - アジア新興国通貨は27日、大半が下落し ており、週間ベースでもマイナスになる見通し。米連邦準備理事会(FRB)の利上げが 見込まれる中、ドルは幅広く上昇している。 人民元 は週間ベースでは現時点で0.1%下落、このまま行けば4週連続 の下落となり、トムソン・ロイターのデータによると、週間の連続下落期間は6月19日 終了週以来、5カ月ぶりの長さになる見込み。中国人民銀行はこの日、人民元の対ドル基 準値を3カ月ぶりの安値水準に設定した。国際通貨基金(IMF)は週明けの理事会で、 人民元の特別引き出し権(SDR)構成通貨への採用を正式に決定すると見られている。 ドルの幅広い上昇を背景に、インドルピー は一時、1ドル=66.895ル ピーと、2013年9月以来2年ぶりの安値をつけた。市場筋によると、インド中銀はル ピー安に歯止めをかけるべく国営銀行を通じてドルを売った。週間でも0.8%下落と、 他のアジア通貨をアンダーパフォームしている。月末のため、輸入業者のドル需要が強い 。 インドネシアルピア も月末のドル需要に押され、週間で0.7%下落した。 半面、マレーシアリンギ は週間で1.2%上昇。原油価格が回復傾向にある ことが支援した。また、マレーシアの政府系ファンドの1マレーシア・デベロップメント (1MDB) が23日、エネルギー事業を現金23億ドルで中国企業に売却す ることに合意したと発表したことも、リンギには強材料となった。また、中国の李克強首 相は、マレーシアの金融市場を支援するため、同国国債を買い増す方針を発表している。 *0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.52 122.63 +0.09 Sing dlr 1.4087 1.4085 -0.01 Taiwan dlr 32.610 32.701 +0.28 Korean won 1152.00 1147.30 -0.41 Baht 35.79 35.75 -0.11 Peso 47.17 47.12 -0.10 Rupiah 13745.00 13725.00 -0.15 Rupee 66.71 66.56 -0.22 Ringgit 4.2330 4.2215 -0.27 Yuan 6.3941 6.3896 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.52 119.66 -2.34 Sing dlr 1.4087 1.3260 -5.87 Taiwan dlr 32.610 31.718 -2.74 Korean won 1152.00 1099.30 -4.57 Baht 35.79 32.90 -8.07 Peso 47.17 44.72 -5.18 Rupiah 13745.00 12380.00 -9.93 Rupee 66.71 63.03 -5.52 Ringgit 4.2330 3.4965 -17.40 Yuan 6.3941 6.2040 -2.97