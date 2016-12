米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、世界的な株安で

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間13時58分 100*01.50=2.9976% 前営業日終盤 100*03.50=2.9944% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 100*08.00=2.2218% 前営業日終盤 100*04.50=2.2341% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間14時05分 99*28.50=1.6479% 前営業日終盤 99*25.00=1.6708% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間14時01分 99*28.75=0.9264% 前営業日終盤 99*28.25=0.9343% 27日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。指標国債利回りは約3週間ぶり の低水準で推移した。株価が世界的に値下がりするなか、低リスクとみられる国債に買い が入った。この日は米東部時間午後2時までの短縮取引で、全般的に薄商いだった。 中国株が5%超下落。規制当局がレバレッジを効かせた融資の抑制に動いたことや、 工業部門企業利益が減少したことから、最近の上げ相場を受けた利益確定の売りが広がっ た。証券大手数社が規制当局の調査を受けているとのニュースも悪材料となった。 終盤の取引で10年債 は3/32高。利回りは2.222%と、前日終 盤から1ベーシスポイント(bp)低下。ロイターデータによると一時2.204%と約 3週間ぶりの低水準をつけた。 来週は雇用統計を含め重要な経済指標の発表が相次ぐため、この日は様子見ムードが 強く、上値が重かったという。 Tボンド先物12月限 は1/32安の155━08/32。 Tノート先物12月限 は3/32高の127━02.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 1.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -7.50 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -45.50 (unch)