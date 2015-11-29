〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください ［３０日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 29Nov 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Oct % 0.2 11 1.9 30Nov 7:00 DE 小売売上高（前月比） Oct % 0.4 15 0.0 30Nov 7:00 DE 小売売上高（前年比） Oct % 2.9 7 3.4 30Nov 7:30 TH 経常収支 Oct bln $ 0 1.56 30Nov 12:00 IN ＧＤＰ（前年比） Q2 % 7.3 36 7.0 30Nov 12:30 BR プライマリーバランス Oct BLN BR -13.7 6 -7.318 50 30Nov 13:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ速報値（前年比） Nov % 0.3 22 0.2 30Nov 13:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ速報値（前月比） Nov % 0.1 20 0.0 30Nov 13:00 DE ＣＰＩ速報値（前年比） Nov % 0.4 22 0.3 30Nov 13:00 DE ＣＰＩ速報値（前月比） Nov % 0.1 22 0.0 30Nov 13:30 CA 経常収支 Q3 bln CAD -15.1 6 -17.40 5 30Nov 14:45 US シカゴPMI Nov 54.0 34 56.2 30Nov 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Oct % 1.5 23 -2.3 30Nov 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Oct 0 106.8 01Dec 0:00 KR 貿易収支 Nov bln $ 0 6.70 01Dec US 自動車販売台数 Nov mln 18.10 31 18.24 01Dec 0:30 AU 経常赤字 Q3 bln 16.50 19 19.00 01Dec 0:30 AU 住宅着工許可件数 Oct % -2.3 18 2.2 01Dec 1:00 CN 製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 49.8 23 49.8 01Dec 1:00 CN 非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 0 53.10 01Dec 1:20 KR 製造業ＰＭＩ Nov 0 49.1 01Dec 1:45 CN 製造業ＰＭＩ（財新） Nov 48.3 19 48.3 01Dec 2:00 TW 製造業ＰＭＩ Nov 0 47.8 01Dec 3:00 ID 製造業ＰＭＩ Nov 0 47.8 01Dec 3:30 AU 中銀金利発表 Dec % 2.00 22 2.00 01Dec 4:00 ID インフレ率 Nov % 0 6.25 01Dec 4:30 TH ＣＰＩ（前年比） Nov % -0.71 11 -0.77 01Dec 5:00 IN 製造業ＰＭＩ Nov 51.0 7 50.7 01Dec 5:30 IN 中銀金利発表 N/A % 6.75 45 6.75 01Dec 6:00 MX 製造業ＰＭＩ Nov 0 53.0 01Dec 6:45 CH ＧＤＰ（前期比） Q3 % 0.2 10 0.2 01Dec 8:00 HU 製造業ＰＭＩ Nov 0 55.3 01Dec 8:00 PL 製造業ＰＭＩ Nov 0 52.2 01Dec 8:50 FR 製造業ＰＭＩ（改定値） Nov 50.8 14 50.8 01Dec 8:55 DE 失業者数（季調前） Nov mln 2.643 5 2.649 01Dec 8:55 DE 失業者数増減 Nov k -5 24 -5 01Dec 8:55 DE 失業率（季調済み） Nov % 6.4 26 6.4 01Dec 8:55 DE 製造業ＰＭＩ（改定値） Nov BLN BR 52.6 23 52.6 01Dec 9:00 EZ 製造業ＰＭＩ（改定値） Nov 52.8 26 52.8 01Dec 9:30 GB 製造業ＰＭＩ Nov 54.0 24 55.5 01Dec 10:00 EZ 失業率（前年比） Oct % 10.8 25 10.8 01Dec 11:00 BR ＧＤＰ（前期比） Q3 % -1.2 33 -1.9 01Dec 12:00 BR 製造業ＰＭＩ Nov 0 44.1 01Dec 13:30 CA ＧＤＰ（前期比年率） Q3 % 2.3 15 -0.5 01Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.5 01Dec 14:30 CA 製造業ＰＭＩ Nov 0 48.0 01Dec 14:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（改定値） Nov 0 52.6 01Dec 15:00 US ＩＳＭ製造業価格指数 Nov 40.0 13 39.0 01Dec 15:00 US ＩＳＭ製造業景気指数 Nov 50.4 54 50.1 01Dec 15:00 US 建設支出 Oct % 0.5 34 0.6 01Dec 17:00 BR 貿易収支 Nov bln 1.30 10 2.00 01Dec 23:00 KR 経常収支 Oct bln $ 0 9.76 02Dec : PL 中銀金利発表 Dec % 1.50 21 1.50 02Dec 0:30 AU GDP（前年比） Q3 % 2.3 20 2.0 02Dec 0:30 AU GDP（前期比） Q3 % 0.7 20 0.2 02Dec 10:00 EZ ＣＰＩ速報値（前年比） Nov % 0.3 32 0.1 02Dec 10:00 EZ 生産者物価指数（前月比） Oct % -0.4 9 -0.3 02Dec 10:00 EZ 生産者物価指数（前年比） Oct % -3.2 11 -3.1 02Dec 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1612.9 02Dec 13:00 SG 製造業ＰＭＩ Nov 0 48.9 02Dec 13:15 US ADP民間部門雇用者数 Nov k 190 29 182 02Dec 13:30 US 単位労働コスト改定値 Q3 % 1.0 37 1.4 02Dec 13:30 US 労働生産性改定値 Q3 % 2.2 38 1.6 02Dec 15:00 CA 中銀金利発表 N/A % 0.50 40 0.50 02Dec 23:00 KR ＧＤＰ改定値（前期比） Q3 % 0 1.2 03Dec : RU サービス部門ＰＭＩ Nov 0 47.8 03Dec 0:30 AU 貿易収支 Oct mln -2665 20 -2317 03Dec 1:45 CN サービスＰＭＩ（財新） Nov 0 52.0 03Dec 2:30 HK ＰＭＩ Nov 0 46.6 03Dec 5:00 IN サービスＰＭＩ Nov 0 53.2 03Dec 7:15 ZA ＰＭＩ Nov 0 47.5 03Dec 8:00 TR ＣＰＩ（前月比） Nov % 0.46 21 1.55 03Dec 8:50 FR 総合ＰＭＩ（改定値） Nov 0 51.3 03Dec 8:50 FR サービス部門ＰＭＩ（改定値） Nov 51.3 14 51.3 03Dec 8:55 DE 総合ＰＭＩ（改定値） Nov BLN BR 0 54.9 03Dec 8:55 DE サービス部門ＰＭＩ（改定値） Nov BLN BR 55.6 23 55.6 03Dec 9:00 EZ サービスＰＭＩ改定値 Nov 54.6 26 54.6 03Dec 9:00 EZ 総合ＰＭＩ改定値 Nov 54.4 20 54.4 03Dec 9:30 GB サービス部門ＰＭＩ Nov 55.0 24 54.9 03Dec 10:00 EZ 小売売上高（前月比） Oct % 0.2 14 -0.1 03Dec 10:00 EZ 小売売上高（前年比） Oct % 2.8 8 2.9 03Dec 11:00 BR 鉱工業生産（前月比） Oct % -0.10 15 -1.30 03Dec 12:00 BR サービス部門ＰＭＩ Nov 0 43.0 03Dec 12:00 BR 総合ＰＭＩ Nov 0 42.7 03Dec 12:30 US チャレンジャー企業人員削減数 Nov k 0 50.504 03Dec 12:45 EZ ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec % 0.05 51 0.05 03Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 267 26 260 03Dec 14:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（改定値 Nov 0 56.5 ） 03Dec 14:45 US マークイット総合ＰＭＩ（改定値） Nov 0 56.1 03Dec 15:00 US 製造業新規受注 Oct % 1.3 36 -1.0 03Dec 15:00 US 耐久財受注（改定） Oct % 0 3.0 03Dec 15:00 US 耐久財受注改定値（除輸送機器） Oct % 0 0.5 03Dec 15:00 US 非国防資本財（航空機除く） Oct % 0 1.3 03Dec 15:00 US ＩＳＭ非製造業景気指数 Nov 62.0 9 63.0 03Dec 15:00 US ISM非製造業総合指数 Nov 58.0 47 59.1 04Dec US ICSC月間売上高 Nov % 0 4.6 04Dec 0:30 AU 小売売上高 Oct % 0.5 20 0.4 04Dec 1:00 PH インフレ率（前年比） Nov % 0 0.4 04Dec 4:01 MY 貿易収支 Oct bln MY 0 9.69 04Dec 7:00 DE 鉱工業受注(前月比） Oct % 1.0 29 -1.7 04Dec 12:30 BR 自動車販売（前月比） Nov % 0 -4.00 04Dec 12:30 BR 自動車生産（前月比） Nov % 0 17.40 04Dec 13:30 US 非農業部門雇用者数 Nov k 200 57 271 04Dec 13:30 US 失業率 Nov % 5.0 57 5.0 04Dec 13:30 US 民間部門雇用者数 Nov k 190 30 268 04Dec 13:30 US 平均週間労働時間 Nov hrs 34.5 32 34.5 04Dec 13:30 US 貿易収支 Oct bln -40.5 45 -40.8 04Dec 13:30 CA 就業者数増減 Nov k -2.9 12 44.4 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １１月３０日（月） 気候変動枠組み条約第21回締約国会議（ＣＯＰ２１）開幕（パリ） 米中／米印首脳会談（パリ） ＩＭＦ理事会（人民元のＳＤＲ採用案を討議） １２月１日（火） 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 07:00 英中銀が国内の主要７行および住宅金融組合に対するストレステスト（健全性審査）の結果発表 07:00 英中銀が金融安定報告書発表・カーニー総裁が会見（09:00） 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 23:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 １２月２日（水） 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 タルーロ米ＦＲＢ理事がＦＤＩＣ主催の会議に出席 15:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 イエレン米ＦＲＢ議長が講演 19:00 米地区連銀経済報告 １２月３日（木） 20:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が景気見通しについて講演 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合で挨拶 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合の昼食会であいさつ フィッシャー米ＦＲＢ副議長がクリーブランド連銀・財務省金融調査局共催会合で講演 ＥＣＢ理事会 イエレン米ＦＲＢ議長が上下両院経済合同委員会で証言 １２月４日（金） 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 17:00 ドラギＥＣＢ総裁とダドリー米ニューヨーク連銀総裁がエコノミック・クラブの会議に参加 21:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がフィラデルフィア連銀主催会合で講演 "Monetary Policy Renormalization" ＯＰＥＣ定例総会 １２月５日（土） １２月６日（日） フランス地方選挙 ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here