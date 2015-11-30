1日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ７─９月期の法人企業統計（財務省） 1000 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 10年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1245 10年利付国債の入札結果（財務省） 1333 経済同友会代表幹事会見 1400 １１月の国内新車販売（自販連、全軽協） 1515 10年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など １２月１日（火） ◇指標 00:30 豪経常収支（連邦統計局） Q3 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 01:45 中国製造業ＰＭＩ（財新） Nov 06:45 スイス：ＧＤＰ Q3 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Nov 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Nov 09:30 英製造業ＰＭＩ Nov 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Oct 11:00 ブラジル：ＧＤＰ Q3 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q3 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov 15:00 米建設支出（商務省） Oct 米自動車販売台数 Nov ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Dec 05:30 インド：中銀金利発表 07:00 英中銀が国内の主要７行および住宅金融組合に対するストレステスト（健全性審 査）の結果発表 07:00 英中銀が金融安定報告書発表・カーニー総裁が会見（09:00） 17:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演