UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝大半が下落、ドル高や株安で　月間ベースも軟調

(内容を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - 30日のアジア通貨市場では大半の新興国 通貨が下落。ドル高や株安を受けた。米利上げ機運の高まりで月間ベースも下落する見通 しとなっている。 月間ベースでみると、インドルピー がトムソン・ロイターのデータによると 対ドルで2.3%下落。アジア通貨の下落を主導している。 ビハール州議会選挙でモディ首相の与党が惨敗したことを受け、改革への取り組みが 後退するとの見方から外国人投資家がインド株・債券に売りを出した。 韓国ウォン が1.5%安。外国人投資家による韓国株売りが背景。 インドネシアルピア は1.2%下落。年末決済に向けて企業のドル需要が高 まった。 シンガポールドル は0.8%安。中国・人民元安を受けた。 タイバーツ が0.9%安。 祝日で30日の取引がなかったフィリピンペソ は0.7%安で11月の取引を 終えた。 半面、マレーシアリンギ は0.8%高。原油相場の反発で、マレーシアの石 油・ガス収入に対する懸念が幾分和らいだ。 30日0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。なお、フィリピン市場は祝日のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.70 122.75 +0.04 Sing dlr 1.4126 1.4125 -0.01 Taiwan dlr 32.681 32.815 +0.41 Korean won 1157.30 1153.00 -0.37 Baht 35.86 35.85 -0.03 Peso 47.15 47.15 +0.00 Rupiah 13835.00 13775.00 -0.43 Rupee 66.81 66.76 -0.07 Ringgit 4.2590 4.2600 +0.02 Yuan 6.3967 6.3952 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.70 119.66 -2.48 Sing dlr 1.4126 1.3260 -6.13 Taiwan dlr 32.681 31.718 -2.95 Korean won 1157.30 1099.30 -5.01 Baht 35.86 32.90 -8.25 Peso 47.15 44.72 -5.14 Rupiah 13835.00 12380.00 -10.52 Rupee 66.81 63.03 -5.65 Ringgit 4.2590 3.4965 -17.90 Yuan 6.3967 6.2040 -3.01