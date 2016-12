UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格小動き、ＦＲＢ幹部発言や指標待ち

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*16.50=2.9738% 前営業日終盤 100*01.50=2.9976% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時56分 100*12.00=2.2078% 前営業日終盤 100*08.00=2.2218% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時27分 99*28.75=1.6463% 前営業日終盤 99*28.50=1.6479% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時16分 99*28.25=0.9344% 前営業日終盤 99*28.75=0.9264% 30日の米金融・債券市場は、週内に連邦準備理事会(FRB)幹部の発言や、11 月雇用統計など一連の経済指標発表を控えて、国債価格が小動きとなった。 イエレン議長の議会証言に関して投資家は、12月16━17日開催の連邦公開市場 委員会(FOMC)での政策決定に関する手掛かりを探している。 このほか、フィッシャー副議長や、ニューヨーク連銀のダドリー総裁らの講演も予定 されている。 今週は、米製造業や自動車販売などの指標発表も予定されるほか、欧州中央銀行(E CB)理事会の政策決定も注目を集めている。 終盤の取引で10年債 は3/32高。利回りは2.214%と、27日 終盤の2.222%から低下した。 30年債 は13/32高、利回りは2.980%だった。 月末の買いが入って、より償還期間の長い債券価格をやや押し上げた。 市場関係者の1人は「FRB当局者らは12月利上げを明示的に言及しないが、12 月利上げを引き続き示唆する発言が出ないかを注視している」と語った。 Tボンド先物12月限 は5/32高の155━13/32。 Tノート先物12月限 は2/32安の127━0.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 1.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -8.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -45.25 (+0.25)