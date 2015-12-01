アジア通貨動向（1日）＝総じて堅調、人民元は横ばい

Investing |
［ １日 ロイター］ - １日０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３３分）現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.13 123.12 -0.01 Sing dlr 1.4099 1.4109 +0.07 Taiwan dlr 32.571 32.830 +0.80 Korean won 1156.40 1158.10 +0.15 Baht 35.81 35.84 +0.08 Peso 47.12 47.15 +0.06 Rupiah 13800.00 13830.00 +0.22 Rupee 66.67 66.67 +0.00 Ringgit 4.2440 4.2640 +0.47 Yuan 6.3973 6.3981 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.13 119.66 -2.82 Sing dlr 1.4099 1.3260 -5.95 Taiwan dlr 32.571 31.718 -2.62 Korean won 1156.40 1099.30 -4.94 Baht 35.81 32.90 -8.13 Peso 47.12 44.72 -5.08 Rupiah 13800.00 12380.00 -10.29 Rupee 66.67 63.03 -5.46 Ringgit 4.2440 3.4965 -17.61 Yuan 6.3973 6.2040 -3.02
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
外国為替フォーラム
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文
円は5年ぶり最強通貨へ
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、１年を通して見れば５年ぶりに最強通貨となる見通しだとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文