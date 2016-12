UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝大半が上昇、域内の株高受け

(内容を追加しました) [シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア新興国通貨は大半が上昇。アジ ア域内の各株式市場が堅調に推移していることやドル指数 の下落を受けた。 インドルピー は上昇。前日発表された7─9月期経済成長率が堅調となった ことが手掛かり。インド中銀のきょうの金利据え置きはほぼ予想通りだった。 インドネシアルピア は債券への資金流入や国内株高で堅調。 台湾ドル も値を上げた。一部の海外金融機関が買いを入れた。 1日0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.88 123.12 +0.20 Sing dlr 1.4091 1.4109 +0.13 Taiwan dlr 32.653 32.830 +0.54 Korean won 1157.70 1158.10 +0.03 Baht 35.82 35.84 +0.06 Peso 47.16 47.15 -0.03 Rupiah 13795.00 13830.00 +0.25 Rupee 66.48 66.67 +0.29 Ringgit 4.2330 4.2640 +0.73 Yuan 6.3985 6.3981 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.88 119.66 -2.62 Sing dlr 1.4091 1.3260 -5.90 Taiwan dlr 32.653 31.718 -2.86 Korean won 1157.70 1099.30 -5.04 Baht 35.82 32.90 -8.15 Peso 47.16 44.72 -5.17 Rupiah 13795.00 12380.00 -10.26 Rupee 66.48 63.03 -5.19 Ringgit 4.2330 3.4965 -17.40 Yuan 6.3985 6.2040 -3.04