〔表〕11月の米自動車販売台数、前年比1.4％増　年率1819万台

［１日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した１１月の米自動車販売は、前 年同月比１．４％増え、季節調整済みの年率換算で１８１９万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 15年11月 14年11月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,319,913 1,302,043 1.4 乗用車 546,757 597,557 -8.5 小型トラック 773,156 704,486 9.7 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 15年11月 14年11月 前年同月比（％） 1 General Motors 229,296 225,818 1.5 2 Toyota Motor^ 189,517 183,346 3.4 3 Ford Motor 187,794 187,000 0.4 4 Fiat Chrysler 175,974 170,839 3.0 5 Honda Motor Co^^^ 115,441 121,814 -5.2 6 Nissan^^ 107,083 103,188 3.8 7 Hyundai 60,007 53,672 11.8 8 Subaru 46,070 45,273 1.8 9 Kia 45,553 44,936 1.4 10 BMW 36,447 36,028 1.2 11 Mercedes/Smart 34,089 37,925 -10.1 12 Volkswagen 23,882 31,725 -24.7 13 Mazda Motor Co 22,732 21,242 7.0 14 Audi 16,700 16,640 0.4 15 Jaguar Land Rover 7,604 4,897 55.3 16 Volvo 6,902 3,623 90.5 17 Mitsubishi 6,772 6,534 3.6 18 Porsche 4,450 4,699 -5.3 TOTAL 1,316,313 1,299,199 1.3 ^レクサスの販売台数も含む ^^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）