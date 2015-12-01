〔表〕11月の米自動車販売台数トップ20車種

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［１日 ロイター］ - １１月の米自動車販売台数の上位２０車種は以下の通り。各 社の発表をまとめたもの。 （単位：台） RANK VEHICLE Nov-15 Nov-14 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 65,192 59,049 +10.4 2 Chevy Silverado-C/K P/U 45,001 42,799 +5.1 3 Ram P/U 36,407 35,865 +1.5 4 Toyota Camry 30,945 28,846 +7.3 5 Toyota RAV4 27,368 21,108 +29.7 6 Honda CR-V 25,931 32,378 -19.9 7 Honda Accord 25,566 25,275 +1.2 8 Honda Civic 25,050 23,060 +8.6 9 Toyota Corolla 24,194 25,609 -5.5 10 Nissan Rogue 22,565 15,067 +49.8 11 Ford Escape 20,807 25,528 -18.5 12 Nissan Altima 20,564 22,834 -9.9 13 Chevrolet Equinox 19,634 18,536 +5.9 14 Ford Fusion 19,451 20,263 -4.0 15 Hyundai Elantra 17,634 14,002 +25.9 16 Jeep Grand Cherokee 17,051 15,307 +11.4 17 Hyundai Sonata 16,732 18,515 -9.6 18 GMC Sierra P/U 16,527 22,544 -26.7 19 Chevrolet Cruze 16,073 22,857 -29.7 20 Ford Explorer 15,141 14,949 +1.3
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