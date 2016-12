UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、製造業指標失望誘う

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*30.00=2.9027% 前営業日終盤 100*16.50=2.9738% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*30.00=2.1448% 前営業日終盤 100*12.00=2.2078% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 100*05.50=1.5891% 前営業日終盤 99*28.75=1.6463% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時03分 99*29.75=0.9106% 前営業日終盤 99*28.25=0.9344% 1日の米金融・債券市場は、国債価格が上昇、10年、30年物の国債利回りが約1 カ月ぶりの低水準付近をつける場面があった。 米供給管理協会(ISM)が発表した11月の製造業景気指数が、2009年6月以 来の水準に沈んだことが材料視された。 終盤の取引で10年債 は19/32高。利回りは2.150%と、前日 終盤の2.218%から大きく下がった。同指標公表後に一時、約1カ月ぶり低水準の2 .145%をつける場面もあった。 30年債 は1━17/32高。利回りは2.912%と、前日終盤の2 .990%から低下、一時1カ月ぶり低水準の2.908%をつけた。 11月の米ISM製造業景気指数は48.6と、予想の50.5を下回り、景況拡大 と悪化の節目となる50を割り込んだ。 この日はまた、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が、米製造業関連の指標は軟調となっ たものの、米経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)は堅調と指摘した。 このほか、トルコ・イスタンブールの地下鉄爆発で、爆弾が爆発したとの懸念も広が り、より安全資産とされる米国債が買われた。 市場関係者の1人は「パリの事件を踏まえ、市場には攻撃への不安が若干だが存在し ている。イスタンブール発の報道で、非常に控えめな形とはいえ質へ逃避する動きが強ま った」と話した。 Tボンド先物12月限 は1━26/32高の157━07/32。 Tノート先物12月限 は16/32高の127━16.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 1.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -7.00 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -43.00 (+2.00)))