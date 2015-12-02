3日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 インベスターズクラウド がマザーズに（公開価格1870円） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1530 木内日銀審議委員講演（資本市場研究会） 1700 流動性供給入札において追加発行して国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月３日（木） ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q3 （現地時間３日） 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Oct 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Nov 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Nov 09:30 英サービス部門ＰＭＩ Nov 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Oct 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Nov 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米製造業新規受注（商務省） Oct 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Oct 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合で 挨拶 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が上下両院経済合同委員会で証言 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合の 昼食会で挨拶 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がクリーブランド連銀・財務省金融調査局共催会合 で講演 "Financial Stability and Shadow Banks" ＥＣＢ理事会