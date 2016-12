UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝大半が下落、韓国ウォンは約2週間ぶり安値

(内容を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、韓国ウォンが約 2週間ぶりの安値に下落した。外国人投資家による株式売却に伴うドル需要が背景で、ア ジア新興国通貨の下げを主導した。 ウォン は一時0.6%安の1ドル=1164.9ウォンと、11月19日 以来の安値をつけた。国内の輸入業者による月末決済用のドル買いもウォン安につながっ た。 ソウル株式市場 は0.7%安で引けた。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリスト、ユナ・パク氏によると、米利上げも見 込まれるなか、ウォンは2016年第1・四半期終盤もしくは第2・四半期序盤に120 0ウォンまで下落する可能性がある。 インドネシアルピア は債券への資金流入で一時上昇していたものの、ドル指 数 の反発を受けて下落に転じた。 インドネシア国債の価格 は2日に上昇。10年債利回り は8 .477%と、8月10日以来の低水準をつけた。 2日0655GMT(日本時間午後3時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.11 122.88 -0.19 Sing dlr 1.4081 1.4062 -0.13 Taiwan dlr 32.678 32.832 +0.47 Korean won 1163.75 1158.00 -0.49 Baht 35.81 35.79 -0.06 Peso 47.18 47.18 +0.00 Rupiah 13800.00 13780.00 -0.14 Rupee 66.63 66.49 -0.20 Ringgit 4.2215 4.2325 +0.26 Yuan 6.3987 6.3986 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.11 119.66 -2.81 Sing dlr 1.4081 1.3260 -5.83 Taiwan dlr 32.678 31.718 -2.94 Korean won 1163.75 1099.30 -5.54 Baht 35.81 32.90 -8.13 Peso 47.18 44.72 -5.21 Rupiah 13800.00 12380.00 -10.29 Rupee 66.63 63.03 -5.40 Ringgit 4.2215 3.4965 -17.17 Yuan 6.3987 6.2040 -3.04