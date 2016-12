UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回りやや上昇、ＦＲＢ議長発言受け

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*27.00=2.9073% 前営業日終盤 101*30.00=2.9027% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*20.50=2.178% 前営業日終盤 100*30.00=2.1448% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*30.75=1.6332% 前営業日終盤 100*05.50=1.5891% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時29分 99*28.00=0.9385% 前営業日終盤 99*29.75=0.9106% 2日の米金融・債券市場は、国債利回りがやや上昇した。連邦準備理事会(FRB) のイエレン議長が、利上げに期待感を表明したことが材料視された。 直近の取引で2年債 は2/32安、利回りは0.938%。 10年債 は7/32安。利回りは2.182%と、前日の2.180% から上昇した。 30年債 は7/32高。利回りは2.909%と、前日の2.912% から低下した。 イエレン氏の発言は、15─16日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを行 う意向を示したとの受け止めも出ている。 イエレン氏発言後の債券市場の動きは控えめだった。より長期の国債利回りが上昇し た。 FRBが実質ゼロ金利政策を終了後、金融政策に反応するとされる、より短期の国債 利回りが、インフレ期待に反応しやすい長期国債利回りと比べて大きく上昇するとの見方 が広がる。実際にこのところ、短期国債の利回りは、長期国債より大きく上昇する現象が 見られている。 市場関係者の1人は「米国債価格がさらに大きく下落するとはみていない」と予想、 25ベーシスポイント(bp)の利上げはすでに市場で織り込まれていると話した。 Tボンド先物12月限 は9/32高の157━16/32。 Tノート先物12月限 は7/32安の127━09.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 2.25 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -6.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -40.75 (+2.25)))