UPDATE 1-中国の2015年成長率予想を6.8％から6.9％へ引き上げ、16年は6.7％に据え置き＝ＡＤＢ

(内容を追加しました)

［マニラ ３日 ロイター］ - アジア開発銀行（ＡＤＢ）は３日、２０１５年の中国の経済成長率予想を９月時予想の６．８％から６．９％へ引き上げた。１６年は６．７％で据え置いた。

ＡＤＢは声明で「中国では住宅の過剰供給や鉱業の余剰な生産能力などの問題が引き続きみられるものの、経済は個人消費やサービス業に支えられ回復力を維持している」との見方を表明。今後も財政や金融緩和策が経済を下支えすると予想した。

先進国を除くアジア地域の成長率予想については、１５年を５．８％、１６年を６．０％で据え置き。先進国経済が不振となっている一方、同地域では回復力が維持されていると分析し、「中国の個人消費、インドなどの鉱工業生産が地域の成長率に貢献している」と述べた。

インドの予想は据え置き、１５年を７．４％、１６年を７．８％とした。

東南アジアについても据え置き、１５年を４．４％、１６年を４．９％と予想した。ただ、インドネシアの予想は引き下げ、１５年を４．８％、１６年を５．３％と当初予想からそれぞれ０．１％ポイントずつ下方修正した。財政支出や輸出の低迷が要因だという。

アジア（先進国を除く）の１６年のインフレ率予想は、９月時予想の３．０％から２．７％へ引き下げた。

GDP GROWTH, pct Actual --Forecast-- Subregion/ Economy 2014 2015 2016

------------ ----------- Date of Forecast Dec Sept Dec Sept CENTRAL ASIA 5.1 3.2 3.3 3.7 4.2 EAST ASIA 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 China 7.3 6.9 6.8 6.7 6.7 SOUTH ASIA 6.7 6.9 6.9 7.3 7.3 India 7.3 7.4 7.4 7.8 7.8 SOUTHEAST ASIA 4.4 4.4 4.4 4.9 4.9 Indonesia 5.0 4.8 4.9 5.3 5.4 Malaysia 6.0 4.7 4.7 4.9 4.9 Philippines 6.1 5.9 6.0 6.3 6.3 Singapore 2.9 2.0 2.1 2.3 2.5 Thailand 0.9 2.7 2.7 3.8 3.8 Vietnam 6.0 6.5 6.5 6.6 6.6 THE PACIFIC 6.7 6.3 6.7 3.8 3.9 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 6.2 5.8 5.8 6.0 6.0 Major Industrialized Countries 1.4 1.8 1.9 2.0 2.3

INFLATION, pct Actual --Forecast-- Subregion/ Economy 2014 2015 2016

----------- ---------- Date of forecast Dec Sept Dec Sept CENTRAL ASIA 5.7 6.8 8.1 8.4 7.5 EAST ASIA 1.9 1.4 1.4 1.8 2.1 China 2.0 1.5 1.5 1.8 2.2 SOUTH ASIA 6.2 4.9 5.0 5.5 5.5 India 5.9 5.0 5.0 5.5 5.5 SOUTHEAST ASIA 4.1 2.8 3.0 3.2 3.3 Indonesia 6.4 6.4 6.7 4.8 5.1 Malaysia 3.1 2.4 2.4 2.9 2.9 Philippines 4.1 1.6 2.0 3.0 3.0 Singapore 1.0 -0.5 -0.2 0.5 1.0 Thailand 1.9 -0.9 -0.7 1.5 1.5 Vietnam 4.1 0.9 0.9 4.0 4.0 THE PACIFIC 3.2 4.1 4.2 4.4 4.4 ______________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 3.0 2.3 2.3 2.7 3.0