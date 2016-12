UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝大半が下落、ＦＲＢ議長のタカ派発言で

(内容を更新しました) [シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア新興国通貨は大半が下落。米連 邦準備理事会(FRB)のイエレン議長によるタカ派発言で月内の米利上げがほぼ確実だ と受け止められ、ドル指数が12年半ぶりの高値をつけた。 一方で、欧州中央銀行(ECB)はきょうの理事会で追加金融緩和に乗り出すとみら れている。このため、利回り重視の投資家がアジア市場に目を向けたことで、アジア通貨 は下げ幅を縮小した。 韓国ウォン は一時0.5%安の1ドル=1170.4ウォン。11月18 日以来の安値をつけた。外国人投資家が昨日に続き韓国株に売りを出した。 ただ、1170ウォン前後では輸出業者のウォン買いが活発化し、下げ幅の大半を取 り戻す展開となった。 インドネシアルピア は0.4%安の1ドル=1万3850ルピアと、10月 8日以来の安値をつけた。企業による年末決済用といったドル需要などが背景。アナリス トによると、チャート上では100日移動平均線(1万3855ルピア)が支持線となっ ている。 半面、マレーシアリンギ はプラス圏に切り返した。サウジアラビアが原油相 場安定策を提案するとのニュースを材料に原油相場が上昇したことを受けた。 3日0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.43 123.24 -0.15 Sing dlr 1.4108 1.4117 +0.06 Taiwan dlr 32.760 32.903 +0.44 Korean won 1165.60 1164.30 -0.11 Baht 35.86 35.81 -0.14 Peso 47.16 47.10 -0.12 Rupiah 13840.00 13795.00 -0.33 Rupee 66.72 66.59 -0.19 Ringgit 4.2270 4.2325 +0.13 Yuan 6.3983 6.3988 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.43 119.66 -3.06 Sing dlr 1.4108 1.3260 -6.01 Taiwan dlr 32.760 31.718 -3.18 Korean won 1165.60 1099.30 -5.69 Baht 35.86 32.90 -8.25 Peso 47.16 44.72 -5.16 Rupiah 13840.00 12380.00 -10.55 Rupee 66.72 63.03 -5.53 Ringgit 4.2270 3.4965 -17.28 Yuan 6.3983 6.2040 -3.04