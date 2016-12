UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り急上昇、ＥＣＢ政策決定やＦＲＢ議長証言受け

(内容を追加、レート表を更新しました。) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*26.00=3.0608% 前営業日終盤 101*27.00=2.9073% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*12.00=2.3207% 前営業日終盤 100*20.50=2.1780% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*14.75=1.7383% 前営業日終盤 99*30.75=1.6332% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*26.75=0.9585% 前営業日終盤 99*28.00=0.9385% 3日の米金融・債券市場は、国債利回りが急上昇した。 欧州中央銀行(ECB)の 追加緩和策が投資家の失望を誘い、欧州国債の利回りが上昇、イエレン連邦準備理事会( FRB)議長の議会証言で月内利上げ観測が高まったことを受けた。 10年債利回り が1日の上昇幅では2年ぶりの大きさを記録、2年債利 回り も0.994%と、2010年4月以来の高水準をつけた。 終盤の取引で10年債は1━10/32安。利回りは2.326%と、前日終盤の2 .178%から上昇した。 30年債 は3━6/32安。利回りは3.068%と、前日終盤の2. 907%から上がった。 ECBは理事会で、中銀預金金利を引き下げ、資産買い入れプログラムの6カ月延長 を決めた。ただ、市場はより大胆な緩和を期待していた。 このため、政策発表時に米国債利回りが急上昇し、ドラギ総裁の発言が伝わるとさら に上がった。 また、FRBのイエレン議長は、事実上のゼロ金利を「解除すべき時期に近い」可能 性があるとの認識を示した。 市場関係者の1人は「2年債(利回り)が1%に近づきつつある。このことは市場が 月内の(利上げの)動きを織り込んだことを示す。前日と本日のイエレン氏発言で、市場 が利上げを予想しない理由は存在しない」と話した。 Tボンド先物3月限 は4━0/32安の152━03/32。 Tノート先物3月限 は1━5.5/32安の125━17.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.75 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 3.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -7.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -40.50 (unch)))