11月の米非農業部門雇用者数は＋21.1万人、失業率5.0％＝労働省

［ワシントン ４日 ロイター］ - 米労働省が発表した１１月の米雇用統計は、非 農業部門の雇用者数が２１万１０００人増と、市場予想の２０万人増を上回る伸びとなっ た。米経済の底堅さをあらためて示し、１２月利上げに道を開いた。 ９、１０月分は３万５０００人の上方修正となった。 失業率は７年半ぶりの低水準となる５．０％で変わらずだった。 詳細は以下の通り。 Nov Oct (Prev) Sept (Prev) 非農業部門雇用者増減 211 298 271 145 137 （単位：1000人） 失業率（％） 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 平均週間労働時間 34.5 34.6 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.7 40.7 40.7 40.6 40.6 ─残業時間 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 時間当たり賃金（ドル） 25.25 25.21 25.20 25.12 25.11 増減率（％） 0.2 0.4 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Nov Oct (Prev) Sept (Prev) 民間部門合計 197 304 268 165 149 財生産 34 30 27 -4 -10 建設 46 34 31 19 12 製造 -1 1 0 -8 -9 サービス 163 274 241 169 159 卸売 9.1 8.8 9.7 -1.3 0.3 小売 30.7 40.6 43.8 10.3 5.8 輸送・保管 6.4 -5.7 -2.1 -6.2 4.9 情報 -12 2 -1 15 11 金融取引 14 10 5 3 0 専門職 27 90 78 32 33 人材派遣 -12.3 28.1 24.5 0.2 2.6 レジャー・接客 39 48 41 52 51 政府 14 -6 3 -20 -12 家計調査 Nov Oct Sept （単位：1000人） 労働人口増減 273 313 -350 就業者増減 244 320 -236 失業者増減 29 -7 -114 Ｕ‐６失業率（％）＊ Nov Oct Sept 9.9 9.8 10.0 長期失業者（27週間以上） （単位：1000人） 2,050 2,142 2,104 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +200,000 民間部門雇用者数 +190,000 失業率 5.0 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）