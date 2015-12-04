［東京 ４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 04 December, 2015----------------------------------------
●海外● ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 16:45 ドラギＥＣＢ総裁がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで講演 17:00 ドラギＥＣＢ総裁とダドリー米ニューヨーク連銀総裁がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークの会議に参加 20:45 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がフィラデルフィア連銀主催会合で講演 "Neo Fisherianism" 21:10 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がフィラデルフィア連銀主催会合で講演
"Monetary Policy Renormalization" ＯＰＥＣ定例総会 Monday, 07 December, 2015---------------------------------------- 1030 日銀の佐藤審議委員、奈良であいさつ 1400 日銀の佐藤審議委員の会見
●海外● ◇イベント 17:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 ユーロ圏財務相会合 ◇休場 タイ
Tuesday, 08 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１１月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：５年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第_非価格競争入札結果 - 1700 日本：アステラス製薬 社長会見
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札
Wednesday, 09 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１１月マネーストック（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1330 日本：三菱ケミカルＨＤ 事業説明会（新中期経営計画） 1600 日本：債券市場サーベイ（日銀）
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 英金融政策委員会（１０日まで）
Thursday, 10 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１１月企業物価（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１０日） 08:30 スイス：中銀金利発表 Q4 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 1:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債（ＴＩＰＳ）入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 18:00 カーニー英中銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 Dec
◇休場 タイ
Friday, 11 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1300 日本：昭和電工 中期経営計画説明会
1530 日本：１１月投信概況
●海外● ◇イベント ロシア：中銀金利発表 Dec Monday, 14 December, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１２月日銀短観 1330 日本：10月第３次産業活動指数 Tuesday, 15 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月日銀短観・企業の物価見通し 0850 日本：１２月日銀短観・業種別計数
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（１６日まで） Wednesday, 16 December, 2015---------------------------------------- 1300 日本：鉄連会長会見
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 Thursday, 17 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 0850 日本：７─９月期資金循環統計（日銀） ●海外● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 インドネシア：中銀金利発表 Dec 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債（ＴＩＰＳ）入札 メキシコ：中銀金利発表 Dec Friday, 18 December, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目（黒田日銀総裁会見）
●海外● ◇イベント 17:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しに関するパネル討論会に参加
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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