UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝持ち高調整で上昇も、米雇用統計控え上値重い

(内容を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア新興国通貨は、大半が米ドルに 対して上昇。週ベースでもプラスとなりそうだ。欧州中央銀行(ECB)が前日発表した 追加金融緩和が最小限にとどまったと受け止められ、米ドルが売られた。 ただ、1330GMT(日本時間午後10時30分)に11月の米雇用統計の発表を 控えることから神経質な向きもあり、アジア通貨は上値が抑えられる場面もあった。 オーストラリア・ニュージーランド銀行(シンガポール)のシニア為替ストラテジス ト、Khoon Goh氏は「この日の動きの大半は持ち高調整に過ぎない」と指摘。「米雇用統 計の内容が強ければ、ドルのロングポジションは改めて積み上がり、アジア通貨は下落す るだろう」との見方を示した。 各通貨を見ると、マレーシアリンギ は週ベースで3週連続での上昇となる見 込み。今週はこれまでに1.3%上昇している。英バークレイズはリポートで「リンギの パフォーマンスが最も悪い時期は終わった。経常黒字は増加し、資金流出も減るだろう」 と予想した。原油価格の上昇もマレーシアの収入増加につながるとみられる。 シンガポールドル の週初からの上昇率は1.2%。 台湾ドル は0.4%高。タイバーツ とフィリピンペソ は 各0.1%上昇している。 半面、ウォン は0.3%安。海外投資家による韓国株への売りが続いてい る。 0605GMT(日本時間午後3時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.56 122.61 +0.04 Sing dlr 1.3955 1.3947 -0.06 Taiwan dlr 32.674 32.935 +0.80 Korean won 1155.58 1164.60 +0.78 Baht 35.79 35.90 +0.31 Peso 47.11 47.15 +0.10 Rupiah 13825.00 13842.00 +0.12 Rupee 66.85 66.65 -0.29 Ringgit 4.2015 4.2280 +0.63 Yuan 6.3967 6.3972 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.56 119.66 -2.37 Sing dlr 1.3955 1.3260 -4.98 Taiwan dlr 32.674 31.718 -2.93 Korean won 1155.58 1099.30 -4.87 Baht 35.79 32.90 -8.07 Peso 47.11 44.72 -5.06 Rupiah 13825.00 12380.00 -10.45 Rupee 66.85 63.03 -5.71 Ringgit 4.2015 3.4965 -16.78 Yuan 6.3967 6.2040 -3.01