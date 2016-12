米金融・債券市場＝国債価格上昇、雇用統計やＯＰＥＣで値が振れる展開

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*24.50=3.0119% 前営業日終盤 98*26.00=3.0608% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.50=2.2729% 前営業日終盤 99*12.00=2.3207% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*19.25=1.7088% 前営業日終盤 99*14.75=1.7383% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.50=0.9468% 前営業日終盤 99*26.75=0.9585% 4日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇、利回りは低下した。底堅い雇用統計 や石油輸出国機構(OPEC)総会の動向を受け、全般的に値が振れる展開となった。 11月雇用統計は、非農業部門の雇用者数が21万1000人増と、市場予想の20 万人増を上回る伸びとなったほか、9、10月分が3万5000人上方修正された。失業 率は7年半ぶりの低水準となる5.0%で変わらずだった。 これを受け国債利回りが上昇。市場では「雇用統計を受け、12月の利上げは確実と なった格好だが、足元では利上げペースに焦点が移行している」(キャンター・フィッツ ジェラルドのジャスティン・レデラー氏)。 こうしたなか、石油輸出国機構(OPEC)総会をめぐっては当初、生産枠を日量3 150万バレルに引き上げることで合意したとの関係筋の話が報じられたが、その後、生 産枠について合意を得られないまま総会が終了したことが判明。総会後に公表された声明 には生産目標に関する記述がなく、加盟国は現在の生産枠に沿って生産を続けるとみられ る。これを受けて国債利回りは低下した。 終盤の取引で2年債 は1/32高、利回りは0.946%に低下。10年 債 は15/32高、利回りは2.274%に低下。30年債 は1 ━6/32高、利回りは3.012%に低下した。 Tボンド先物3月限 は1━22/32高の153━25/32。 Tノート先物3月限 は12/32高の125━29.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 4.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -6.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -40.25 (+0.50)