〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（12月1日終了週）

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［４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 Dec. 1, 2015 Prior week week Long 31,228 30,277 Short 106,129 107,613 Net -74,901 -77,336 ユーロ Dec. 1, 2015 Prior week week Long 78,782 76,296 Short 261,627 251,780 Net -182,845 -175,484 ポンド Dec. 1, 2015 Prior week week Long 38,403 32,322 Short 66,661 64,578 Net -28,258 -32,256 スイスフラン Dec. 1, 2015 Prior week week Long 18,313 18,314 Short 43,102 40,523 Net -24,789 -22,209 カナダドル Dec. 1, 2015 Prior week week Long 38,349 41,304 Short 77,329 79,921 Net -38,980 -38,617 豪ドル Dec. 1, 2015 Prior week week Long 48,063 46,037 Short 94,711 103,182 Net -46,648 -57,145 メキシコペソ Dec. 1, 2015 Prior week week Long 48,974 50,323 Short 74,439 79,584 Net -25,465 -29,261 ニュージーランドドル Dec. 1, 2015 Prior week week Long 22,881 22,603 Short 18,124 18,593 Net 4,757 4,010 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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