〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額が小幅に減少

(内容を追加しました) ［４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が４日発表したＩＭＭ通 貨先物の非商業（投機）部門の取組（１日までの１週間）によると、主要６通貨（円、ユ ーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額は 前週から小幅に減少した。 買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は４３４億７０００万ドルで 、４４０億５０００万ドルから減少した。ただ３週間連続で４００億ドルを上回った。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今月利上げするとの観測が高まる中、ドルは幅広い通 貨に対して上昇している。４日発表の雇用統計も堅調で、利上げ観測に拍車がかかった。 一方、ユーロの売り越しは１８万２８４５枚で、前週の１７万５４８４枚から増加、 ５カ月半ぶりの高水準だった。ただ、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が３日理事会で打ち出した 緩和策が市場の予想より小幅だったことから、売り越しは来週、やや減少する見通しだ。 ＥＣＢの決定を受けて、ユーロは３日急伸し、一時は約３％上昇する場面もあった。 詳細は以下の通り。 円 Dec. 1, 2015 Prior week week Long 31,228 30,277 Short 106,129 107,613 Net -74,901 -77,336 ユーロ Dec. 1, 2015 Prior week week Long 78,782 76,296 Short 261,627 251,780 Net -182,845 -175,484 ポンド Dec. 1, 2015 Prior week week Long 38,403 32,322 Short 66,661 64,578 Net -28,258 -32,256 スイスフラン Dec. 1, 2015 Prior week week Long 18,313 18,314 Short 43,102 40,523 Net -24,789 -22,209 カナダドル Dec. 1, 2015 Prior week week Long 38,349 41,304 Short 77,329 79,921 Net -38,980 -38,617 豪ドル Dec. 1, 2015 Prior week week Long 48,063 46,037 Short 94,711 103,182 Net -46,648 -57,145 メキシコペソ Dec. 1, 2015 Prior week week Long 48,974 50,323 Short 74,439 79,584 Net -25,465 -29,261 ニュージーランドドル Dec. 1, 2015 Prior week week Long 22,881 22,603 Short 18,124 18,593 Net 4,757 4,010 ＊詳細は以下をご覧ください。 here