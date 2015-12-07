アジア通貨動向（7日）＝リンギ・台湾ドルが上昇、ウォン下落

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［７日 ロイター］ - ７日０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３３分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。タイ市場は祝日で休場。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.19 123.10 -0.08 Sing dlr 1.3981 1.3985 +0.03 Taiwan dlr 32.733 32.822 +0.27 Korean won 1165.30 1156.70 -0.74 Baht 35.90 35.90 0.00 Peso 47.05 47.11 +0.12 Rupiah 13820.00 13830.00 +0.07 Rupee 66.70 66.70 0.00 Ringgit 4.2030 4.2240 +0.50 Yuan 6.4021 6.4020 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.19 119.66 -2.87 Sing dlr 1.3981 1.3260 -5.16 Taiwan dlr 32.733 31.718 -3.10 Korean won 1165.30 1099.30 -5.66 Baht 35.90 32.90 -8.36 Peso 47.05 44.72 -4.95 Rupiah 13820.00 12380.00 -10.42 Rupee 66.70 63.03 -5.50 Ringgit 4.2030 3.4965 -16.81 Yuan 6.4021 6.2040 -3.09
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