UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝大半が下落、米利上げ観測の高まりで

(情報を更新しました) [シンガポール 7日 ロイター] - アジア新興国通貨は7日、大半が下落してい る。堅調な米雇用統計を受け、米連邦準備理事会(FRB)が来週、ほぼ10年ぶりの利 上げに踏み切るとの観測が一段と強まった。 人民元 は4カ月ぶりの安値付近で推移している。中国人民銀行(中央銀行 )はきょう、ドル高を反映する形で、対ドル基準値(中間値)を元安に設定している。 韓国ウォン は約1%下落。外国人投資家は引き続き、ソウル株 を 売っている。人民元の下落を受けて、シンガポールドル も軟調に推移している。 一方、マレーシアリンギ は上昇した。リンギは今年現時点までで、アジア新 興国通貨の中で下落率トップだが、リンギにショートカバーを入れる動きが続いている。 リンギへのセンチメントは改善しつつある。11月後半ごろ原油価格が一時的に回復 したことを受けて、リンギ相場は週足では、過去3週間にわたってプラスとなっている。 7日0615GMT(日本時間午後3時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。タイ市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.24 123.10 -0.12 Sing dlr 1.4000 1.3985 -0.11 Taiwan dlr 32.710 32.822 +0.34 Korean won 1166.96 1156.70 -0.88 *Baht 35.90 35.90 0.00 Peso 47.11 47.11 +0.00 Rupiah 13835.00 13830.00 -0.04 Rupee 66.62 66.70 +0.11 Ringgit 4.2040 4.2240 +0.48 Yuan 6.4073 6.4020 -0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.24 119.66 -2.91 Sing dlr 1.4000 1.3260 -5.29 Taiwan dlr 32.710 31.718 -3.03 Korean won 1166.96 1099.30 -5.80 Baht 35.90 32.90 -8.36 Peso 47.11 44.72 -5.06 Rupiah 13835.00 12380.00 -10.52 Rupee 66.62 63.03 -5.39 Ringgit 4.2040 3.4965 -16.83 Yuan 6.4073 6.2040 -3.17