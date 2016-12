米金融・債券市場＝長期債価格上昇、原油安が追い風

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時15分 100*21.50=2.9659% 前営業日終盤 99*24.50=3.0119% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時16分 100*04.00=2.2358% 前営業日終盤 99*25.50=2.2729% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時13分 99*23.75=1.6792% 前営業日終盤 99*19.25=1.7088% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時27分 99*28.25=0.9349% 前営業日終盤 99*27.50=0.9468% 7日の米金融・債券市場では、長期国債価格が上昇。原油価格が下落し、米インフレ 率が引き続き良好な水準で推移することを示唆した。 30年債利回りは3%を割り込み、指標10年債利回りは2.204%まで低下した 。短期債利回りも軒並み低下したものの、小幅な下げにとどまり、イールドカーブのフラ ット化が進んだ。 アクション・エコノミクスのグローバル債券マネジング・ディレクター、キム・ルパ ート氏は長期ゾーンがアウトパフォームしていることを指摘。「米連邦準備理事会(FR B)による引き締めの可能性や株・商品安によって、イールドカーブが著しくフラット化 している」と説明した。 原油先物はこの日、約7年ぶりの安値近辺まで下落。石油輸出国機構(OPEC)が 前週4日の総会で減産を見送りしたことを受けた動き。 また、米債は前週4日の雇用統計前に売り込まれていたほか、FRBの利上げ観測も 売り材料となってきており、この日は値固めの動きから価格の上昇は不可避だったことも 指摘された。 終盤の取引で、10年債 は13/32高、利回りは2.227%。30 年債 は1ポイント超上昇、利回りは2.953%。 2年債 はほぼ変わらず。利回りは0.934%と、前営業日の0.951 %から低下した。 前出のルパート氏は、FRBが来週利上げする公算が大きいことを踏まえ、短期債利 回りがさらに低下する可能性は低いと述べた。 米財務省は今週、総額580億ドルの国債入札を実施する。8日には240億ドルの 3年債、9日には210億ドルの9年11カ月債(リオープン=銘柄統合)、10日に1 30億ドルの29年11カ月債(リオープン)の入札が行われる。 Tボンド先物3月限 は1━16/32高の155━09/32。 Tノート先物3月限 は13.5/32高の126━11/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 5.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -5.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -10.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -39.25 (+0.75)