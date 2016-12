UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝下落、原油安でリンギの下げきつい

(情報を更新しました) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア新興国通貨は8日、総じて下落してい る。国際原油価格の下落を背景にマレーシアリンギの下げがきつい。中国の貿易統計がさ えなかったことも、圧迫材料になっている。 リンギは1.3%安の1ドル=4.2700リンギと、11月30日以来の安値。同 国国債の大半で価格が下落するなか、オフショアファンドがリンギを売っているもよう。 人民元 は8月26日以来、3カ月超ぶりの安値に沈んだ。中国人民銀行( 中央銀行)はきょう、対ドル基準値(中間値)を元安に設定した。オフショア人民元CNH =D3は2カ月ぶりの安値となり、オンショアとオフショアのスプレッドが拡大した。 外国勢の株売りを背景に、韓国ウォン は2カ月超ぶりの安値に下落した。 メイバンク(シンガポール)のシニア外為アナリスト、クリストファー・ウォン氏は 「原油やコモディティー価格が下落し、来週の米利上げも見込まれるなか、リスクをとる ような環境ではない」と指摘。「リスクテークは当面は鳴りを潜めるだろう」との見方を 示した。 8日0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.12 123.38 +0.21 Sing dlr 1.4074 1.4064 -0.07 Taiwan dlr 32.803 32.936 +0.41 Korean won 1177.80 1168.20 -0.82 Baht 35.89 35.90 +0.03 Peso 47.18 47.13 -0.10 Rupiah 13865.00 13840.00 -0.18 Rupee 66.75 66.73 -0.04 Ringgit 4.2600 4.2150 -1.06 Yuan 6.4181 6.4082 -0.15 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.12 119.66 -2.81 Sing dlr 1.4074 1.3260 -5.78 Taiwan dlr 32.803 31.718 -3.31 Korean won 1177.80 1099.30 -6.66 Baht 35.89 32.90 -8.33 Peso 47.18 44.72 -5.20 Rupiah 13865.00 12380.00 -10.71 Rupee 66.75 63.03 -5.57 Ringgit 4.2600 3.4965 -17.92 Yuan 6.4181 6.2040 -3.34