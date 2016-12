米金融・債券市場＝利回り小幅上昇、原油価格低迷でレンジ取引

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時46分 100*26.50=2.9580% 前営業日終盤 100*22.00=2.9651% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 100*08.00=2.2217% 前営業日終盤 100*04.00=2.2358% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時45分 99*26.25=1.6627% 前営業日終盤 99*23.75=1.6792% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時48分 99*28.25=0.9350% 前営業日終盤 99*28.25=0.9349% 米金融・債券市場では、米国債利回りが小幅上昇した。急落していた原油価格がやや 落ち着つきを取り戻したことが背景にある。ただ原油価格の低迷がインフレを抑制する見 込みで、市場では慎重な地合いが継続した。 野村の金利ストラテジスト、スタン・サン氏は「原油価格がやや安定化したことで利 回りも多少戻したが、狭いレンジにとどまっている」と指摘した。 原油先物市場では、米原油先物 が一時バレル当たり37ドル、北海ブレント先 物 は40ドルの水準を2009年以来初めて割り込んだ。 午後終盤の取引で、10年債 利回りは2.225%で小動き。 30年債 は8/32安。利回りは2.963%にやや上昇したが、節目 の3%は引き続き下回った。 2年債 は0.939%に小幅上昇した。 米財務省が実施した240億ドルの3年債入札は、直接入札者の落札比率が1年3カ 月ぶりの高水準に達した。最高落札利回りは1.255%と、前回11月入札の水準を下 回った。応札倍率は3.14倍と、前月の2.82倍から改善した。 9日には210億ドルの9年11カ月債(リオープン=銘柄統合)、10日に130 億ドルの29年11カ月債(リオープン)の入札が行われる。 Tボンド先物3月限 は14/32安の154━27/32。 Tノート先物3月限 は0.5/32安の126━10.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 6.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -5.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -38.75 (+0.50)