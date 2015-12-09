10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 与党が16年度税制改正大綱決定 0850 １０─１２月期法人企業景気予測調査 0850 １１月企業物価（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1030 ２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１０日（木） ◇指標 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Nov 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Oct 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Nov 09:30 英貿易収支（国立統計局） Oct 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米輸出入物価（労働省） Nov 19:00 米財政収支（財務省） Nov 10-20 Dec 対中国海外直接投資（商務省） Nov 10-15Dec 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Nov 10-15Dec 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Nov 10-18Dec インドネシア：自動二輪車販売 Nov 10-18Dec インドネシア：自動車販売 Nov ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１０日） 08:30 スイス：中銀金利発表 Q4 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債（ＴＩＰＳ）入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 18:00 カーニー英中銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 Dec ◇休場 タイ